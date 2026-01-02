Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова Минобороны: дым после взрыва в ТЦ Харькова говорит о детонации боеприпасов ВСУ

Задымление в торговом центре «Персона» в Харькове указывает на детонацию боеприпасов ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что украинские власти заявили о якобы «российском ударе» с целью отвлечь внимание мирового сообщества от атаки по кафе в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь.

В торговом центре «Персона» с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ, — сказано в сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что информация о якобы нанесении ударов по городу Харькову не соответствует действительности. Российские войска не планировали и не применяли ракеты или авиацию против городской инфраструктуры.

Ранее жители села Хорлы стали приносить игрушки и свечи к месту разрушенного при атаке ВСУ кафе. Люди приходили семьями, чтобы почтить память погибших. Советник председателя думы Херсонской области Валентина Яковенко призвала объединиться и действовать против тех, кто совершает подобные преступления. По ее мнению, оправданий для таких действий быть не может.