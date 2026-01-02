Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 20:33

Минобороны РФ раскрыло, зачем Киев обвиняет Москву в ударах по Харькову

Минобороны: заявления Киева об ударе по Харькову отвлекают от теракта в Хорлах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, целью украинской стороны является смещение фокуса международной общественности с нападения на мирных жителей.

Заявления киевского режима о якобы российском ударе по Харькову имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в н. п. Хорлы Херсонской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опровергло информацию о нанесении ударов по Харькову 2 января. В ведомстве подчеркнули, что российские войска не планировали и не применяли ракетное оружие или авиацию в черте города.

До этого Минобороны РФ заявило, что задымление в харьковском ТЦ «Персона», вероятно, было вызвано детонацией хранившихся там боеприпасов ВСУ. По версии ведомства, украинская сторона целенаправленно использовала этот инцидент для заявления о «российском ударе».

Минобороны РФ
удары
взрывы
ВСУ
Харьков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии семьи после удара беспилотника ВСУ по автомобилю
Телеведущая Барановская рассказала, где встретила Новый год
Появились новые детали о травме вратаря ПСЖ Сафонова
Европейская страна сообщила о пропаже своего гражданина в Швейцарии
Зеленский поставил Буданова в затруднительное положение
Внук Пугачевой решился на неожиданный шаг в Новый год
Россияне в Иране получили указания от посольства из-за протестов
«Необразованный агент ФСБ»: спикер Рады оскорбил чешского политика
В Германии ограбили банк средь бела дня
Зеленский официально сделал Буданова главой своего офиса
Стало известно, чем ВСУ ударили по кафе в Хорлах
В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ
Катание на лодке в Ленобласти обернулось трагедией для компании мужчин
Теракт чуть не произошел на Новый год в американском городе
«Не хватает на поваров для школ»: Чехия отказалась спонсировать Украину
В Финляндии раскрыли истинное отношение граждан к русофобии Стубба
Минобороны РФ раскрыло, зачем Киев обвиняет Москву в ударах по Харькову
Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.