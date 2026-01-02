Минобороны РФ раскрыло, зачем Киев обвиняет Москву в ударах по Харькову

Минобороны РФ раскрыло, зачем Киев обвиняет Москву в ударах по Харькову Минобороны: заявления Киева об ударе по Харькову отвлекают от теракта в Хорлах

Заявления Киева о якобы российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, целью украинской стороны является смещение фокуса международной общественности с нападения на мирных жителей.

Заявления киевского режима о якобы российском ударе по Харькову имеют целью отвлечь внимание международной общественности от совершенного ВСУ в ночь на 1 января жестокого теракта против мирного населения в н. п. Хорлы Херсонской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опровергло информацию о нанесении ударов по Харькову 2 января. В ведомстве подчеркнули, что российские войска не планировали и не применяли ракетное оружие или авиацию в черте города.

До этого Минобороны РФ заявило, что задымление в харьковском ТЦ «Персона», вероятно, было вызвано детонацией хранившихся там боеприпасов ВСУ. По версии ведомства, украинская сторона целенаправленно использовала этот инцидент для заявления о «российском ударе».