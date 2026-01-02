Новый год — 2026
02 января 2026 в 21:31

Зеленский поставил Буданова в затруднительное положение

ТАСС: Зеленский убрал Буданова из возможной президентской гонки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Предложение начальнику ГУР Украины Кириллу Буданову возглавить офис президента Владимира Зеленского является маневром для политического устранения конкурента, заявили ТАСС в российских силовых структурах. По мнению собеседников агентства, Буданова поставили в затруднительное положение.

Таким предложением Зеленский поставил Буданова в очень затруднительное положение: в случае отказа он бы показал свое неуважение к Зеленскому и его офису, что могло иметь последствия для его карьеры. В случае согласия он фактически лишает себя возможности баллотироваться в президенты. А если он от своих амбиций не откажется, то все равно он будет уже под контролем офиса президента, — сказал собеседник ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что этот шаг позволяет администрации Зеленского контролировать возможного соперника, особенно на фоне разговоров о возвращении в политическую игру другого влиятельного участника — прежнего командующего ВСУ Валерия Залужного. Заняв новую должность, Буданов принял решение занять второе по важности место в иерархии государства, сохраняя при этом перспективу однажды подняться на первую позицию.

Что касается самого Зеленского, включение в команду даже нелояльно настроенного Буданова обеспечит ему голоса сторонников последнего среди электората. Таким образом, подобная стратегия значительно повышает шансы действующего лидера на переизбрание.

Ранее заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что Буданов будет подталкивать Зеленского к непопулярным среди граждан решениям. По его мнению, главе ГУР выгодно продолжение боевых действий, так как это укрепляет его собственное положение.

