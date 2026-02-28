Зеленский не нужен. Буданов, Усик, Залужный: Украину возглавит картель?

Согласно новому исследованию, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют лишь 49% населения страны. По данным социологов, он значительно уступает всем своим возможным конкурентам на президентских выборах, если таковые будут объявлены, и, таким образом, у него практически нет шансов на победу. Кто может возглавить Украину после президента-наркомана и удастся ли преемнику, подобно Зеленскому, править единолично — в материале NEWS.ru.

Кому доверяет население Украины

Согласно февральскому исследованию международной социологической компании Ipsos, первенство в рейтинге принадлежит бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, которому доверяют 63% украинцев. На второе место вырвался боксер Александр Усик (56%). И замыкает тройку лидеров глава офиса президента Кирилл Буданов, который отстает от Усика всего на один процент.

«Президент Зеленский в рейтинге доверия занимает позорное четвертое место. Так что никаких шансов выиграть президентские выборы у него нет», — заявил NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

С ним согласен и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. «Сейчас расклады таковы, что шансов у него нет. У него, кстати, самый высокий антирейтинг среди названных лиц — порядка 38%. То есть около 40% людей ни при каких обстоятельствах за него не проголосуют», — сказал экс-нардеп NEWS.ru.

По его словам, такая статистика говорит сама за себя: Зеленский будет тянуть с выборами до последнего. «Его недавнее заявление на совещании о том, что нужно воевать еще три года, — это расчет на то, что за это время Трамп будет максимально ослаблен, а может, и вовсе исчезнет с политической арены. Именно поэтому Зеленский будет воевать, ведь война и его нелегальное пребывание на должности так называемого президента — это единственная форма его безопасности», — пояснил эксперт. По его словам, «если Зеленский проиграет, неминуемо последует судебное преследование».

Как Зеленский может остаться у власти

У Зеленского нет шансов сохранить власть лишь в том случае, если он будет играть по правилам, отметил Олейник. «Это будет зависеть от того, как проводить выборы. Если строго по конституции, то шансов у него нет, и он это прекрасно понимает. Однако Зеленский может решиться провести выборы „по понятиям“, „по беспределу“», — пояснил он.

По его словам, технические возможности для манипуляций есть. «Например, можно через электронные средства украсть голоса в пользу Зеленского у тех, кто живет в Европе (а это около 10 млн человек). Внутренние переселенцы тоже постоянно в движении, плюс отсутствие электричества и так далее. Этими голосами можно манипулировать, в том числе, например, голосами без вести пропавших — людей нет, и их голоса не могут быть учтены», — перечислил бывший депутат. По его мнению, в таком раскладе задача номер один для Зеленского — выиграть в первом туре, поскольку во втором он не побеждает даже с фальсификациями.

Выборы на Украине Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого представляют «альтернативные кандидаты»

По словам Олейника, все остальные фигуранты рейтинга и потенциальные кандидаты тоже не представляют украинский народ. «Это как забег на ипподроме, где все лошадки одной породы — мустанги, ну, может, с вкраплениями английской крови. Нет ни одной кандидатуры, которая представляла бы интересы народа, то есть „партии мира“. Люди уже устали. Все эти фигуры будут выполнять приказы Запада, других вариантов нет», — объяснил эксперт.

По его мнению, за Украину борются две международные политические силы, представленные спецслужбами: Британия вместе с Европой (MI6) и американцы. «Могу предположить, что кандидатом от американцев является Кирилл Буданов. Он и учился там, и лечился. Я знаю, как именно американцы „подтянули“ его на такую должность: кто „танцевал“ увольнение Андрея Ермака, тот же „танцевал“ и назначение Буданова. Бывший же главком, а ныне посол в Лондоне Залужный — это кандидат от британцев», — сказал Олейник.

У Усика, который не исключил своего участия в выборах, по мнению бывшего депутата, призрачные шансы на победу, несмотря на высокий рейтинг. «У боксера нет денег, а выборы — это огромные средства. У него нет партии, которая могла бы организовать процесс и обеспечить контроль на избирательных участках, чтобы не украли голоса при подсчете. За него рейтинг, большая узнаваемость, и он пока не замешан в коррупционных скандалах, поражениях и прочем», — указал Олейник.

По его словам, если Усику дадут ресурс — медийный, деньги и людей, — то из него могут сделать президента. «Потому что выборов там не будет в классическом смысле. Там будут „делать“ выборы, результат которых будет утвержден через признание Запада. Если надо — поправят через Конституционный суд, как в Румынии», — напомнил экс-нардеп.

Возможен ли на Украине триумвират

Ни у одного потенциального претендента на президентский пост на Украине нет явного преимуществ перед соперниками, считает Воробьев. Более того, по его словам, в стране слишком много внешних интересантов, которые, с одной стороны, хотят убрать невменяемого и неуправляемого Зеленского, с другой — понимают, что вряд ли одним лишь британцам или американцам удастся протащить своего ставленника и передать ему всю полноту власти.

«Сейчас на Украине никто не делит власть по-настоящему. Сегодня у Зеленского полная монополия: он же президент, он же глава парламента, он же и премьер», — пояснил Олейник.

Парламент Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако, по его словам, такая возможность есть — поделить президентскую власть через парламент, если там не будет большинства у одной партии, как сейчас у «Слуги народа».

«Вот тогда могут возникнуть коалиции: от Буданова, от Порошенко (он с Будановым), от того же Усика и так далее. И тогда придется как-то делить кабинет министров: кто будет премьером, кто — министром финансов (это самое лакомое), энергетики и прочее. Возможно, будет такое управление сообща», — отметил эксперт.

По мнению Воробьева, в таком случае может возникнуть своего рода разделяемый противоречиями «триумвират».

Олейник выразил опасение, что если Украина пойдет на выборы, то с них она может «и не выйти». «Возникнет серьезный внутренний конфликт. Есть же еще националисты с оружием. Они будут спокойно наблюдать? Нет. Зайдут вечером в комиссию, выключат свет и скажут: „Неправильно посчитали голоса“», — объяснил экс-нардеп.

Воробьев также не исключил, что страна свалится в хаос. «Выборы назначат после приостановки конфликта с Россией. Многие десятки тысяч вооруженных людей, которые не слишком-то доверяют политикам, могут принять участие в дележе того, что останется от Украины, и тогда живые позавидуют мертвым», — резюмировал он.

