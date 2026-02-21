Элита НАТО отправилась в ад: застолье ВСУ в Сумах закончилось эвакуацией

Польская авиабаза Жешув, которая считается ключевым логистическим хабом для поставок оружия Украине, за последние дни приняла сразу несколько санитарных самолетов из разных стран. Борты начали прибывать после того, как стало известно об ударе по ресторану в Сумах, где могли собираться офицеры ВСУ и иностранные наемники. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: среди попавших под обстрел могли быть «непростые» гости. Кого страны НАТО экстренно вывозят через Жешув — в материале NEWS.ru.

Что происходит в Жешуве

Согласно данным сервиса FlightRadar, 17 февраля на аэродроме в Жешуве неподалеку от украинской границы приземлился медицинский спецборт Boeing 737 авиакомпании SAS, вылетевший из Осло. На сайте перевозчика указано, что этот самолет используется в миссии на Украине.

На следующий день Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о прибытии в Жешув еще трех самолетов. Среди них были Cessna 550 Citation Bravo австрийской спасательной службы Tyrol Air Ambulance, Learjet 75 госслужбы экстренной авиационной медицины Польши и Dornier 328-310 немецкой НКО по оказанию экстренной помощи ADAC Luftrettung. Последний прилетел из Нюрнберга и затем отправился в Гамбург.

«Активность такого рода косвенно указывает, что кому-то из европейских „партнеров“ на Украине очень сильно прилетело», — написал канал.

Авиационная медицина ADAC Luftrettung Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем санавиация слетается в Жешув

Активность в Жешуве была зафиксирована после предполагаемого удара ВС РФ по ресторану в Сумах. Как сообщили российские военкоры, в момент атаки в заведении могли находиться наемники и офицеры украинской армии. Министерство обороны России не подтверждало эти сведения.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru отметил: самолеты госпитального типа не прилетают просто так. Такое количество санитарной авиации, активизировавшейся у польско-украинской границы, может свидетельствовать, что в сумском ресторане находились «высокопоставленные» гости, например инструкторы из США, Германии и Франции.

«За рядовыми солдатами такие самолеты не прилетают. Это явный признак того, что ударили по „большой шишке“. Ударили по ключевым фигурам. Если хотите, современным языком — по очень крупным „буграм“», — подчеркнул аналитик.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин предположил, что западные военные «что-то обмывали» в попавшем под удар заведении.

«Не знаю, что они там праздновали, но они явно стараются держаться подальше от поля боя. Впрочем, как и старший командный состав ВСУ. Это у нас по русской привычке офицеры все-таки ближе к передовой находятся. А здесь, видимо, иностранцы собрались посидеть, поесть борща или галушек. Думаю, были советники не ниже майора. Вполне вероятно, что „компашка“ оказалась большая, человек на 100. Могли их накрыть, обеспечить им тяжелые контузии и раны», — выразил мнение собеседник NEWS.ru.

Аэропорт Жешув Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Как ВС РФ уничтожают западных «партнеров» ВСУ

Российская армия уже не раз «накрывала» сборища украинских и иностранных военных в зоне СВО. Так, в октябре 2025 года под удар попал ресторан «Тбилисо» в городе Балаклея Харьковской области. Тогда в результате обстрела в заведении начался пожар, к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и около 15 армейских пикапов. По данным военкора Даниила Безсонова, потери ВСУ составили не менее 50 человек. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Под удары ВС РФ не раз попадали учебные центры и полигоны, на которых находились не только украинские военные, но и западные наемники и инструкторы. Так, в 2022 году в результате ракетного обстрела были ликвидированы 180 «солдат удачи» в населенном пункте Старичи и на полигоне Яворовский в Львовской области. В мае 2024-го ВС РФ снова нанесли удар по полигону, когда там находились иностранные инструкторы. Министерство обороны не комментировало информацию об обстреле.

По словам Баранца, выявлением мест дислокации западных «гостей» ВСУ успешно занимается российская разведка. Ей важно точно выяснить, где и когда соберутся потенциальные мишени для атаки.

«Ракета из России летит определенное время — иногда это может занять час. И надо подгадать так, чтобы в тот самый момент, когда в этом „пьяном сброде“ американский генерал поднимет рюмку, прямо в президиум прилетел „Кинжал“», — пояснил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Эксперт не исключает, что после прилета в ресторан в Сумах с территории Украины могли эвакуировать не только раненых офицеров: вероятно, случившееся заставило и остальных зарубежных «специалистов» задуматься о преждевременном отъезде.

«Естественно, когда там погибли или были тяжело ранены американские генералы, остальные возмутились: „А чем мы хуже? Почему вы своих забираете, а наших нет?“ Вот часть из них и отправили прямиком в Америку, часть — в Германию», — добавил он.

Баранец уверен: российским войскам можно и нужно продолжать такие удары. В противном случае поток прибывающих на Украину иностранцев не иссякнет.

«Пока Америка не устанет хоронить своих солдат, офицеров и высших генералов, мы ничего не изменим. На Арлингтонском кладбище еще много места. Надо просто довести ситуацию до критической точки кипения. Мы хорошо помним, как после Вьетнамской войны „шерсть“ у США встала дыбом. Как взбунтовался народ, как миллионы людей выходили на площади. Вот когда они устанут таскать гробы своих солдат и офицеров, тогда и будут разговаривать по-другому», — резюмировал военэксперт.

