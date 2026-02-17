Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 17:58

Российский дрон атаковал место сбора командиров ВСУ в Сумах

Дрон подорвал здание, где проходило совещание офицеров ВСУ в Сумах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска нанесли удар по зданию в городе Сумы, где проходило собрание иностранных наемников и офицеров ВСУ. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», удар нанес беспилотник. В Министерстве обороны РФ данную информацию никак не прокомментировали.

В украинских соцсетях очевидцы опубликовали кадры с моментами мощного взрыва. Украинские СМИ также подтверждают факт инцидента и публикуют фотографии с места событий, но воздерживаются от подробных комментариев.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ. Удары стали ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты.

До этого появилась информация о том, что поздразделение наемников ВСУ, известное как «Специальная латинская бригада» (СЛБ), столкнулось с нехваткой личного состава и начало переманивать иностранных боевиков, уже воюющих на стороне Киева. Перуанский вербовщик бригады обратился к латиноамериканским наемникам в рядах ВСУ с призывом перейти в его подразделение во время прямого эфира в соцсети.

ВСУ
Украина
беспилотники
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
В Госдепе высказались о договоренностях с РФ относительно соблюдения ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.