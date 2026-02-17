Российские войска нанесли удар по зданию в городе Сумы, где проходило собрание иностранных наемников и офицеров ВСУ. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», удар нанес беспилотник. В Министерстве обороны РФ данную информацию никак не прокомментировали.

В украинских соцсетях очевидцы опубликовали кадры с моментами мощного взрыва. Украинские СМИ также подтверждают факт инцидента и публикуют фотографии с места событий, но воздерживаются от подробных комментариев.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ. Удары стали ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты.

До этого появилась информация о том, что поздразделение наемников ВСУ, известное как «Специальная латинская бригада» (СЛБ), столкнулось с нехваткой личного состава и начало переманивать иностранных боевиков, уже воюющих на стороне Киева. Перуанский вербовщик бригады обратился к латиноамериканским наемникам в рядах ВСУ с призывом перейти в его подразделение во время прямого эфира в соцсети.