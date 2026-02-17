«Цели достигнуты»: в МО сообщили об ударах возмездия по Украине

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые работают в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар <...> по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. <...> Цели удара достигнуты, — говорится в сообщении.

Помимо объектов ВПК и энергетики, поражены места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в МО сообщили, что украинские военнослужащие оказались в «ледяном аду» на Купянском направлении. По данным ведомства, ВСУ несут значительные санитарные потери из-за обморожений и переохлаждения, поскольку бойцы вынуждены находиться в окопах и блиндажах, залитых по колено грязевой жижей, без обогрева и горячего питания.