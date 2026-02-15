Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 13:31

Иностранная бригада ВСУ «взвыла» из-за закончившихся наемников

Иностранная бригада ВСУ стала переманивать к себе латиноамериканских наемников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подразделение ВСУ, известное как «Специальная латинская бригада» (СЛБ), столкнулось с нехваткой личного состава и начало переманивать иностранных боевиков, уже воюющих на стороне Киева, сообщает РИА Новости. Отмечается, что перуанский вербовщик бригады обратился к латиноамериканским наемникам в рядах ВСУ с призывом перейти в его подразделение во время прямого эфира в соцсети. Он пообещал содействие в оформлении и заверил, что даже недавнее подписание контракта с другой частью не станет препятствием.

По данным РИА Новости, латиноамериканцев часто заманивают на Украину обещаниями высоких выплат и хороших условий службы. Однако в реальности наемники сталкиваются с пренебрежительным отношением командования, используются в качестве «пушечного мяса» и часто гибнут. Их родственникам под различными предлогами отказывают в выплате обещанных компенсаций.

Ранее взятый в плен колумбийский наемник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для наемников не соответствуют заявленным при вербовке: колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

