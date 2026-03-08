Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 15:50

«Искандер» превратил бункер с 40 советниками НАТО в братскую могилу

Подполковник Иванников: ВС России могли уничтожить до 40 советников НАТО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Объекты ВСУ в Харьковской области подверглись ударам баллистических ракет комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань», в результате этого могло быть ликвидировано до 40 зарубежных наемников и кураторов из НАТО, заявил aif.ru эксперт Олег Иванников. Данная атака направлена на позиции противника у Великой Бабки рядом с Чугуевом, где мог располагаться секретный бункер украинской армии. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Для поражения используются высокоточные боеприпасы, поэтому когда удар наносится такой ракетой, значит, однозначно цель была важной, в бункере находились иностранные наемники. представители НАТО и командование группировки ВСУ. При поражении погибает не менее 30-40 боевиков, — заявил эксперт.

Офицеры украинской армии и западные советники стараются спасти свои жизни в подземных бункерах, уточнил специалист. Эти защитные сооружения возводились еще в советское время на землях разных учреждений и воинских частей. Эксперт утверждает, что старые детские лагеря на Украине теперь служат базами, где отдыхают и тренируются наемники из других стран. По этой причине армия России рассматривает такие зоны как приоритетные цели.

Ранее МО РФ сообщило, что семь управляемых авиационных бомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS успешно сбиты российскими системами противовоздушной обороны в течение прошедших суток. Кроме того, за этот же период военные ликвидировали 180 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Искандер
наемники
НАТО
Олег Иванников
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи проиграли борьбу за жизнь девушки после удара глыбы льда по голове
Лерчек приняла неожиданное решение после операции в онкореанимации
Недоступные Patriot и потеря важнейшего союза: новости СВО на вечер 8 марта
Нетаньяху мог атаковать Иран даже в одиночку
Власти Ирана намерены сохранить память о детях, погибших от удара США
Мужчины изнасиловали 90-летнюю женщину до разрыва органов
КСИР пообещал Трампу удар возмездия в ближайшее время
Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта
Иран попросил Россию помочь в урегулировании конфликта
Раскрыта роль искусственного интеллекта в войне США против Ирана
Школы и сотни домов замерзают в Хабаровске
Удар трехтонной бомбы ВС России привел к гробовой тишине в эфире ВСУ
«Новая фаза»: в Иране заявили о химической войне
Отказ от алкоголя, долги, конфликт с Пугачевой: как живет Стас Михайлов
Песков раскрыл, кому Киев адресовал подрыв «Северного потока»
В ОАЭ ответили на сообщения об атаке на Иран
Рабочий нашел под землей кассеты с записями «Хоббита»
В США сделали мрачный прогноз по войне с Ираном
Политолог назвал важные для Украины шаги на фоне войны на Ближнем Востоке
Россиянка показала свой лучший результат после допуска на Кубок мира
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.