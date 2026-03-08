«Искандер» превратил бункер с 40 советниками НАТО в братскую могилу

Объекты ВСУ в Харьковской области подверглись ударам баллистических ракет комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань», в результате этого могло быть ликвидировано до 40 зарубежных наемников и кураторов из НАТО, заявил aif.ru эксперт Олег Иванников. Данная атака направлена на позиции противника у Великой Бабки рядом с Чугуевом, где мог располагаться секретный бункер украинской армии. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Для поражения используются высокоточные боеприпасы, поэтому когда удар наносится такой ракетой, значит, однозначно цель была важной, в бункере находились иностранные наемники. представители НАТО и командование группировки ВСУ. При поражении погибает не менее 30-40 боевиков, — заявил эксперт.

Офицеры украинской армии и западные советники стараются спасти свои жизни в подземных бункерах, уточнил специалист. Эти защитные сооружения возводились еще в советское время на землях разных учреждений и воинских частей. Эксперт утверждает, что старые детские лагеря на Украине теперь служат базами, где отдыхают и тренируются наемники из других стран. По этой причине армия России рассматривает такие зоны как приоритетные цели.

Ранее МО РФ сообщило, что семь управляемых авиационных бомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS успешно сбиты российскими системами противовоздушной обороны в течение прошедших суток. Кроме того, за этот же период военные ликвидировали 180 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.