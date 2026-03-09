Мужчина умирал в луже крови после нападения подростков с ножом

В Иркутске поздним вечером в микрорайоне Эволюция группа подростков насмерть забила 28-летнего мужчину, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По предварительным данным, жертве нанесли множественные ножевые ранения. Прохожие пытались оказать ему помощь до приезда скорой, но спасти жизнь не удалось — пострадавший скончался от обильной кровопотери.

Как рассказали очевидцы, жертва пыталась скрыться от четырех преследователей на улице Окладникова. Мужчина забежал в круглосуточную аптеку и попытался удержать дверь, однако нападавшие ворвались внутрь, устроили погром, вытащили его на улицу и жестоко избили.

Подозреваемые задержаны и уже дают показания, среди них 17-летний молодой человек, который мог нанести решающий удар ножом. Предварительно, удар пришелся в бедренную артерию. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в Красноярске 35-летняя женщина ударила ножом 17-летнюю соседку по общежитию. Пострадавшую успели доставить в больницу, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Подозреваемую задержали, суд отправил ее в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».