Пьяная россиянка всадила нож в шею 17-летней девушки В Красноярске пьяная женщина ударила ножом 17-летнюю соседку в шею

В Красноярске 35-летняя пьяная женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку в коридоре общежития на улице Железнодорожников, сообщили в ГСУ СК Росси по региону. Конфликт произошел в ночь на 14 февраля, девушку успели довезти до больницы, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В ночь на 14 февраля 2026 года обвиняемая вместе с 17-летней потерпевшей находились в коридоре общежития по улице Железнодорожников. Во время разговора между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ножом удар в шею несовершеннолетней, — говорится в сообщении.

Нападавшую задержали, суд отправил ее в СИЗО. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее в городе Выборг Ленинградской области мужчина убил мечом-катаной своего соседа по коммунальной квартире. Ссора между ними произошла после распития спиртных напитков.

До этого во Владивостоке умерла 58-летняя женщина, которую в ходе семейного конфликта ранил ее брат. В результате этого же нападения погибла их 80-летняя мать. Против мужчины завели уголовное дело по двум статьям.