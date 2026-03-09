Суперзвезда «Реала» вернулся в Испанию с тайной возлюбленной Мбаппе вернулся в Мадрид с актрисой и моделью Эстер Экспосито

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в Мадрид из Парижа вместе с испанской актрисой и моделью Эстер Экспосито, сообщил журналист Серхио Киранте в соцсети X. По его словам, возлюбленные встречаются друг с другом уже продолжительное время.

В Испанию футболист также прибыл вместе с физиотерапевтами «Реала» и несколькими доверенными лицами. В Париже Мбаппе проходил обследование травмированного колена.

Ранее Лионель Месси повторил рекорд Пеле по голам со штрафных, забив 70-й мяч в матче MLS против «Орландо». Аргентинец оформил дубль и принес «Интер Майами» первую победу в сезоне. Лидером по этому показателю остается Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.

До этого президент ФИФА Джанни Инфантино призвал удалять футболистов, закрывающих рот во время перепалок, предположив, что они скрывают запрещенные высказывания. Заявление прозвучало после скандала в Лиге чемпионов, где игрока «Бенфики» отстранили за оскорбление Винисиуса Жуниора, но точные слова установить не удалось из-за прикрытого рта.