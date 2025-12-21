Новый год-2026
21 декабря 2025 в 13:27

Мбаппе повторил рекорд Роналду, казавшийся вечным

Мбаппе повторил рекорд Роналду по числу голов в составе «Реала» за один год

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press
Французский нападающий Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду по числу голов в составе испанского «Реала» за один календарный год. В домашнем матче с «Севильей» он отличился одним голом, благодаря чему «Реал» выиграл со счетом 2:0. Трансляция матча велась на официальном сайте UEFA.

Всего Мбаппе забил 59 голов в 2025 году, Роналду достиг такого же результата в 2013-м. На сегодняшний день французский форвард занимает первое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. «Реал», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующей «Барселоны».

Ранее российский вратарь Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе парижского ПСЖ, первым в мировой истории отразив четыре пенальти подряд. В решающем матче его команда обыграла бразильский «Фламенго».

До этого стало известно, что нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов для игроков младше 19 лет. В матче против немецкого «Айнтрахта», который завершился победой сине-гранатовых со счетом 2:1, он отдал голевую передачу на защитника Жюля Кунде.

