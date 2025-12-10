ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:53

Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов

Ямаль обошел Мбаппе и побил рекорд результативности Лиги чемпионов

Ламин Ямаль Ламин Ямаль Фото: IMAGO/S. Ros/Global Look Press
Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов для игроков младше 19 лет, сообщает портал Goal. В матче против немецкого «Айнтрахта», который завершился победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1, он отдал голевую передачу на защитника Жюля Кунде. Благодаря этому испанец обошел французского нападающего Килиана Мбаппе, который сейчас выступает за мадридский «Реал».

Голевая передача Ямаля стала его 17-м результативным действием в турнире. Всего у футболиста восемь забитых мячей и девять результативных передач. В возрасте 18 лет, играя за «Монако» и ПСЖ, Мбаппе имел в своем активе 10 голов и три голевые передачи в Лиге чемпионов.

Ранее Ямаль не смог принять участие в ноябрьских матчах сборной Испании. Игрока освободили от отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Команда сыграла с Грузией 15 ноября на выезде и с Турцией 18 ноября на своем поле. Решение было принято после получения медицинского отчета. Процедура обследования игрока прошла без предварительного информирования врачей национальной команды. В отчете, поступившем вечером, содержалась рекомендация о необходимости отдыха в течение 7–10 дней.

До этого Мбаппе показал блестящий результат в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», он забил четыре мяча, оформив «покер». Мадридский клуб одержал выездную победу со счетом 4:3. Нападающий забил на 22-й, 24-й, 29-й и 60-й минутах встречи.

