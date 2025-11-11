Форвард «Барселоны» Ямаль пропустит ноябрьские игры сборной Испании

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не примет участия в ноябрьских матчах сборной Испании в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, сообщили в Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Испанцы 15 ноября сыграют в гостях против сборной Грузии и проведут домашний матч с командой Турции 18 ноября.

Медицинская служба RFEF выражает свое удивление и обеспокоенность, узнав в понедельник, в день начала официального тренировочного сбора с национальной командой, что Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области лобка, — говорится в сообщении.

Процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского штаба сборной Испании. Информация появилась только вечером из полученного отчета, где содержалась рекомендация об отдыхе на 7–10 дней. Учитывая приоритет здоровья, безопасности и благополучия игрока, Королевская испанская федерация футбола (RFEF) приняла решение освободить Ламина Ямаля от участия в текущем сборе национальной команды.

Ранее бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что в следующем году обладателем награды «Золотой мяч» станет Ямаль. Он отметил, что на этот раз вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле забрал приз заслуженно.