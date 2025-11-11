Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 16:28

Форвард «Барселоны» Ямаль пропустит ноябрьские игры сборной Испании

Ламин Ямаль Ламин Ямаль Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не примет участия в ноябрьских матчах сборной Испании в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, сообщили в Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Испанцы 15 ноября сыграют в гостях против сборной Грузии и проведут домашний матч с командой Турции 18 ноября.

Медицинская служба RFEF выражает свое удивление и обеспокоенность, узнав в понедельник, в день начала официального тренировочного сбора с национальной командой, что Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области лобка, — говорится в сообщении.

Процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского штаба сборной Испании. Информация появилась только вечером из полученного отчета, где содержалась рекомендация об отдыхе на 7–10 дней. Учитывая приоритет здоровья, безопасности и благополучия игрока, Королевская испанская федерация футбола (RFEF) приняла решение освободить Ламина Ямаля от участия в текущем сборе национальной команды.

Ранее бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что в следующем году обладателем награды «Золотой мяч» станет Ямаль. Он отметил, что на этот раз вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле забрал приз заслуженно.

Барселона
Ламин Ямаль
футбол
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Американского миллиардера обвиняют в создании секс-подземелья для пыток
В Грузии отметили странную деталь при пропаже турецкого самолета с радаров
Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича
Врач объяснил, как бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной
Форвард «Барселоны» Ямаль пропустит ноябрьские игры сборной Испании
Новое фото Анны Седоковой породило слухи о романе с футболистом «Спартака»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.