Названо условие, при котором Меган Маркл вернется в Великобританию Daily Mail: Меган Маркл приедет в Англию, если ее будет сопровождать госохрана

Герцогиня Сассекская Меган Маркл намерена впервые за четыре года посетить Великобританию при условии, что ей будет обеспечена государственная охрана, передает Daily Mail. Она хочет поддержать своего мужа, принца Гарри, на его мероприятии «Игры непокоренных», которое пройдет в Бирмингеме в июле.

В настоящее время вопрос о предоставлении паре государственной охраны Великобритании обсуждается комитетом, в который входят эксперты полиции, представители королевской семьи и члены правительства.

На данный момент остается неясным, будут ли присутствовать на мероприятии дети супругов: шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет. Они не появлялись в Великобритании с момента торжеств в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

