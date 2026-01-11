Атака США на Венесуэлу
Названо условие, при котором Меган Маркл вернется в Великобританию

Daily Mail: Меган Маркл приедет в Англию, если ее будет сопровождать госохрана

Меган Маркл Меган Маркл Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Герцогиня Сассекская Меган Маркл намерена впервые за четыре года посетить Великобританию при условии, что ей будет обеспечена государственная охрана, передает Daily Mail. Она хочет поддержать своего мужа, принца Гарри, на его мероприятии «Игры непокоренных», которое пройдет в Бирмингеме в июле.

В настоящее время вопрос о предоставлении паре государственной охраны Великобритании обсуждается комитетом, в который входят эксперты полиции, представители королевской семьи и члены правительства.

На данный момент остается неясным, будут ли присутствовать на мероприятии дети супругов: шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет. Они не появлялись в Великобритании с момента торжеств в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Ранее Меган Маркл обвинили в краже платья, из-за чего она устроила истерику. Представители герцогини заявили, что она может обратиться в суд.

Новое кулинарное видео Маркл тем временем вызвало волну критики среди пользователей. Герцогиню Сассекскую, которая показала приготовление индейки ко Дню благодарения, стали называть «Сассекской Сальмонеллой».

