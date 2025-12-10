Меган Маркл пришла в ярость из-за обвинений в краже платья Меган Маркл может обратиться в суд из-за обвинений в краже платья

Герцогиня Сассекская Меган Маркл устроила истерику из-за обвинений в краже платья, сообщает RadarOnline. Это произошло после того, как она стала фигуранткой скандала. Герцогиню обвинили в том, что в 2022 году она якобы украла наряд, в котором сфотографировалась для обложки журнала Variety. В ответ на эти обвинения представители герцогини предупредили, что Маркл может обратиться в суд.

Меган редко так публично критикует сплетни в таблоидах, и использование таких выражений, как «крайне клеветнические», показывает, что она действительно вышла из себя и явно в ярости от намеков в статье о платье, — сказал источник.

Ранее новое кулинарное видео Маркл вызвало волну критики среди пользователей. Герцогиню Сассекскую, которая показала приготовление индейки ко Дню благодарения, стали называть «Сассекской Сальмонеллой». Основной претензией стало то, что она не сняла свои украшения во время готовки. Многие комментаторы обратили внимание на нарушение базовых санитарных правил.

До этого стало известно о появлении герцогини на съемочной площадке в Голливуде. Некоторые инсайдеры связали этот шаг с возможным кризисом в ее браке с принцем Гарри. По их мнению, отношения между супругами претерпели изменения.