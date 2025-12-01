Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл назвали Сассекской сальмонеллой из-за видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором она готовит индейку ко Дню благодарения. Пользователи раскритиковали ее за то, что она не сняла украшения.

Меган, что, черт возьми, происходит? Сассекская сальмонелла?! — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи отметили, что герцогиня «разносит бактерии на всем, к чему прикасается», напомнив о необходимой тщательном мытье рук при готовке птицы, чтобы избежать перекрестного заражения. Другие писали, что Маркл демонстрирует полное незнание базовых правил обращения с продуктами.

Ранее Маркл появилась на съемочной площадке в Голливуде. Инсайдеры считают, что это может говорить о кризисе в браке с принцем Гарри. По их словам, отношения между ними изменились. Герцогиня не снималась с 2018 года, когда завершился сериал «Форс-мажоры». После помолвки с Гарри актриса заявила, что завершает карьеру ради совместной работы с супругом.

Между тем появилась информация, что Гарри недоволен соцсетями Маркл — ему не нравится выставление их жизни напоказ. По их словам, принц понимает, что жена им хвастается. Также ему не понравилось, что бренд жены As Ever представил свечу с якобы запахом их свадьбы.