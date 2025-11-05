Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 13:31

Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл

Page Six: принц Гарри недоволен женой из-за освещения их личной жизни в соцсетях

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри недоволен тем, что его супруга Меган Маркл выкладывает их личную жизнь в соцсетях, пишет Page Six. По данным источника, член королевской семьи понимает, что жена им хвастается. Сам принц, утверждает инсайдер, не любит, когда кто-то выставляет его напоказ в соцсетях.

Он прекрасно понимает, что она им хвастается. Он не любит, когда кто-то выставляет его напоказ в социальных сетях, — подчеркнул собеседник издания.

Также принцу не понравилось то, что бренд жены As Ever представил свечу с якобы запахом их свадьбы в мае 2018 года. Отмечается, что Гарри привык к хорошему отношению общественности, но его семью часто критикуют. Так, в Лос-Анджелесе супругов освистали на бейсбольном матче. Фанатам не понравилось, что принц с супругой сидели впереди легенды баскетбола Мэджика Джонсона. Источник убежден, что Гарри разрушил жизнь ради Меган Маркл.

Ранее принц раскритиковал родителей, которые публикуют в соцсетях фотографии своих детей. Свое недовольство он высказал на фоне действий супруги, которая недавно показала лица их наследников.

