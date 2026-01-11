«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО Кличко: украинская ПВО не располагает ресурсами для отражения атак даже по Киеву

Украина не имеет необходимых ресурсов для отражения атак с воздуха даже по Киеву, сообщил Bild мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в сложившейся ситуации Украина остро нуждается в поставках дополнительных систем ПВО. Также он заявил, что власти предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления электро- и теплоснабжения в Киеве, однако обстановка остается крайне тяжелой.

Мы видим, что наша противовоздушная оборона не обладает необходимыми ресурсами, чтобы действительно отразить атаки даже в Киеве, — сказал Кличко.

Ранее мэр украинской столицы заявил, что более тысячи домов в Киеве остаются без теплоснабжения. В остальных зданиях подача теплоносителя была восстановлена. Всего без отопления остались жители 6 тыс. многоквартирных домов.

До этого депутат Верховной рады Алексей Кучеренко сообщил, что бездействие властей и растерянность жителей приближают угрозу кризиса в жилищно-коммунальной сфере. Он отметил, что люди не получают внятных инструкций, как действовать во время постоянных отключений.