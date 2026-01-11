Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 18:08

«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США

На Кубе отвергли обвинения США в получении компенсации за услуги безопасности

Бруно Родригес Паррилья Бруно Родригес Паррилья Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency
Гавана никогда не получала денежные выплаты или другое вознаграждение за оказанные услуги в сфере безопасности, сообщил в соцсети X глава МИД Кубы Бруно Родригес. По его словам, в отличие от США страна также никогда не прибегала к услугам наемников.

Куба не получает и никогда не получала никакой денежной или материальной компенсации за услуги в сфере безопасности, которые она оказывала какой-либо стране, — подчеркнул Родригес.

Глава МИД указал Вашингтону, что Гавана вправе получать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать. Он добавил, что право на справедливость находится на стороне Кубы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о радикальном изменении геополитической ситуации в Латинской Америке: Куба больше не будет получать нефть из Венесуэлы. Он подчеркнул, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое.

Американский лидер также выразил серьезную обеспокоенность текущим положением дел в карибской республике. По мнению Трампа, Куба находится в «крайне тяжелом состоянии», которое исключает любые гарантии экономической стабильности в будущем.

