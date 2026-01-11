Трамп одобрил идею назначения нового президента Кубы

Американский президент Дональд Трамп назвал хорошей идею о назначении нынешнего госсекретаря США Марко Рубио президентом Кубы. На соответствующее предложение от одного из пользователей он отреагировал в соцсети Truth Social.

Звучит хорошо для меня! — лаконично ответил глава Белого дома.

Американский лидер также выразил серьезную обеспокоенность текущим положением дел в карибской республике. По мнению Трампа, Куба находится в «крайне тяжелом состоянии», которое исключает любые гарантии экономической стабильности в будущем.

Ранее президент США заявил, что остров больше не получит нефти и денег из Венесуэлы. Он подчеркнул, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое, поскольку Каракас находится под покровительством американской армии.

До этого бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после атаки США в Венесуэле. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении. Петреус также обратил внимание, что в последние месяцы на Кубе часто отключалось электричество.