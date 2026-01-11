Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 16:30

Трамп одобрил идею назначения нового президента Кубы

Трамп одобрил идею назначения госсекретаря США на пост президента Кубы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский президент Дональд Трамп назвал хорошей идею о назначении нынешнего госсекретаря США Марко Рубио президентом Кубы. На соответствующее предложение от одного из пользователей он отреагировал в соцсети Truth Social.

Звучит хорошо для меня! — лаконично ответил глава Белого дома.

Американский лидер также выразил серьезную обеспокоенность текущим положением дел в карибской республике. По мнению Трампа, Куба находится в «крайне тяжелом состоянии», которое исключает любые гарантии экономической стабильности в будущем.

Ранее президент США заявил, что остров больше не получит нефти и денег из Венесуэлы. Он подчеркнул, что венесуэльская поддержка в обмен на услуги кубинских силовиков ушла в прошлое, поскольку Каракас находится под покровительством американской армии.

До этого бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Кубе следует серьезно побеспокоиться за свое будущее после атаки США в Венесуэле. По его словам, энергетическая сеть страны находится в нестабильном положении. Петреус также обратил внимание, что в последние месяцы на Кубе часто отключалось электричество.

США
Куба
Дональд Трамп
Марко Рубио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несчастный случай унес жизнь молодого диакона
«Это бред»: в Великобритании «разнесли» Стармера из-за Украины
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.