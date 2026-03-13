Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:49

Опубликованы кадры задержания двух агентов военной разведки Украины

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
ФСБ опубликовала кадры задержания в Московской и Тверской областях двух агентов военной разведки Украины. По предварительным данным, подозреваемые собирали данные о российских военных объектах для Киева.

Из видео следует, что силовики задержали одного из подозреваемых на улице, повалив его лицом в землю и заковав в наручники. После этого они провели злоумышленника в квартиру, где взяли показания и провели обыск.

Второго подозреваемого также задержали на улице — этот момент тоже попал на видео. Ролик содержит и кадры его допроса.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали иностранного гражданина, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи во Владимире. Фигурантом оказался уроженец одной из республик Центральной Азии.

До этого в Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Женщина сотрудничала с разведкой Украины и срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ.

