ФСБ задержала двух агентов военной разведки Украины Сотрудники ФСБ поймали двух россиян за сбор военных данных для разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Московской и Тверской областях двух мужчин за сбор данных о российских военных объектах для разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, россияне 2004 и 1989 годов рождения подозреваются в государственной измене.

Федеральной службой безопасности в Московской и Тверской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены, — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, фигуранты через интернет сами вышли на представителей Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию кураторов собирали и передавали сведения о военных объектах и местах дислокации воинских частей в Московской, Тульской и Тверской областях.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 44-летнего жителя Читы, который активно участвовал в чатах антироссийской направленности в Сети и оправдывал ракетный удар по Лисичанску в ЛНР. В результате атаки ВСУ погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.