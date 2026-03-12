ФСБ пришла к россиянину после комментария в Сети

ФСБ пришла к россиянину после комментария в Сети Уголовное дело завели на читинца за оправдание удара по ресторану в Лисичанске

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали 44-летнего жителя Читы, который активно участвовал в чатах антироссийской направленности в Сети и оправдывал ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, сообщила антитеррористическая комиссия Забайкальского края в Telegram-канале. В результате атаки ВСУ погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием сети «Интернет»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает семь лет лишения свободы, — сообщили там.

До этого в ФСБ рассказывали, что севастополец по заданию Киева готовил теракт против российского военнослужащего. Он целенаправленно вышел на связь с запрещенной в России террористической организацией и начал собирать данные о военном.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.