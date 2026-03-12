Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 16:44

ФСБ пришла к россиянину после комментария в Сети

Уголовное дело завели на читинца за оправдание удара по ресторану в Лисичанске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали 44-летнего жителя Читы, который активно участвовал в чатах антироссийской направленности в Сети и оправдывал ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, сообщила антитеррористическая комиссия Забайкальского края в Telegram-канале. В результате атаки ВСУ погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием сети «Интернет»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает семь лет лишения свободы, — сообщили там.

До этого в ФСБ рассказывали, что севастополец по заданию Киева готовил теракт против российского военнослужащего. Он целенаправленно вышел на связь с запрещенной в России террористической организацией и начал собирать данные о военном.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер.

происшествия
теракты
сеть
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто ты такая»: Захарова ответила на угрозы Швеции «разбомбить» Россию
В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться
Военный эксперт назвал главную задачу ВС РФ до лета 2026
«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа
В Сумской области ликвидировали высокопоставленных офицеров логистики ВСУ
Журналистка объяснила, почему держала в тайне беременность Кейт Миддлтон
Психолог объяснил, почему некоторые сталкиваются с весенней хандрой
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.