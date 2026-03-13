Отец с четырехлетним сыном погибли в тайге В Красноярском крае нашли замерзшие тела мужчины и четырехлетнего мальчика

В Эвенкийском муниципальном округе нашли тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына с признаками переохлаждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Трагедия произошла в 50 километрах от поселка Тура.

По предварительным данным, 7 марта мужчина с сыном выехал на автомобиле с прицепом, на котором вез снегоход, в сторону поселка Эконда. Обратно они не вернулись. 11 марта работодатель пропавшего обратился в полицию. На следующий день в ходе поисков обнаружили тела погибших, а также автомобиль и снегоход.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Назначены судебные экспертизы для установления точной причины смерти.

