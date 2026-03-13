Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:13

Отец с четырехлетним сыном погибли в тайге

В Красноярском крае нашли замерзшие тела мужчины и четырехлетнего мальчика

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
В Эвенкийском муниципальном округе нашли тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына с признаками переохлаждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Трагедия произошла в 50 километрах от поселка Тура.

По предварительным данным, 7 марта мужчина с сыном выехал на автомобиле с прицепом, на котором вез снегоход, в сторону поселка Эконда. Обратно они не вернулись. 11 марта работодатель пропавшего обратился в полицию. На следующий день в ходе поисков обнаружили тела погибших, а также автомобиль и снегоход.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Назначены судебные экспертизы для установления точной причины смерти.

Ранее в Лахденпохском районе Карелии было обнаружено тело 34-летнего музыканта Петра Гайдукова, пропавшего накануне во время лыжной прогулки. Он запомнился широкой публике по эпизодической роли в резонансном клипе группы Shortparis «Яблонный сад». Трагедия произошла 8 марта 2026 года. В операции участвовали аэролодка и два снегохода, спасатели сосредоточились на месте, где лыжник разминулся со знакомым.

