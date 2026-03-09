«Служение — честь»: тысячи американцев нацелились на младшего сына Трампа

В США набирает обороты кампания под хэштегом #SendBarron. Тысячи американцев подписывают петицию с требованием призвать в армию и отправить на иранский фронт младшего сына президента Дональда Трампа — Бэррона, пишет немецкий таблоид Bild.

Авторы петиции с сарказмом отмечают, что «сила передается по наследству», и призывают отпрыска президента последовать примеру отца. Основателем движения стал экс-сценарист «Южного Парка» Тоби Мортон.

Служение — это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон, — говорится в описании петиции.

Тысячи пользователей соцсетей поддержали идею, посчитав, что раз Трамп-старший так рвется воевать с Ираном, то и его семья должна разделить эту участь. США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. Ожесточенное противостояние продолжается больше недели.

До этого стало известно, что жена главы Белого дома Мелания Трамп сосредоточится на поддержке сына Бэррона как будущего продолжателя политической династии, не имея собственных перспектив для самостоятельной карьеры в качестве президента. Супруга лидера не может баллотироваться из-за рождения в Словении и вряд ли заинтересована в этом.