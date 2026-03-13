Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:14

Китай пришел на помощь к одной категории граждан Ирана

МИД Китая сообщил о выделении $200 тыс. Ирану на оказание помощи родителям

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Китай выделит $200 тыс. (15,814 млн рублей) Обществу Красного Полумесяца Ирана, сообщил представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, которые приводит Reuters, средства пойдут на оказание помощи родителям, которые потеряли детей в войне. В ведомстве также указали на готовность оказать Тегерану «дальнейшую необходимую помощь и поддержку иранскому народу».

Китай осуждает все неизбирательные нападения на гражданское население и невоенные объекты, — отметил дипломат.

До этого Го Цзякунь заявил, что атака на иранскую начальную школу, в результате которой погибли более 175 человек, стала нарушением международного гуманитарного права и переступает грань человеческой морали. Китайский дипломат также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

