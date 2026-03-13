Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией Экс-сотрудник детдома в Свердловской области получил 15 лет тюрьмы за порно

Экс-воспитатель Тугулымского детского дома в Свердловской области получил 15 лет колонии строгого режима за создание порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщили ТАСС в пресс-службе судов региона. Точное число пострадавших не разглашается, но, по данным СМИ, их было не менее восьми.

Мужчину признали виновным по четырем статьям УК РФ, в их числе — создание порнографических материалов с детьми младше 14 лет. Дополнительно суд назначил ему 1,5 года ограничения свободы и запретил заниматься педагогической деятельностью на пять лет после освобождения.

Тем временем в Свердловской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 18-летнего Данилы Белкина из поселка Большой Исток. Фигурантами дела стали Никита Усольцев и Кирилл Дементьев. Медики насчитали на теле погибшего не менее 150 ударов, большинство из которых пришлись в голову.

Ранее в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот.