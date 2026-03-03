Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:52

Группа подростков жестоко избила мальчика в Кузбассе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на свой источник. Инцидент произошел во дворе бизнес-центра на Советском проспекте.

В ходе конфликта пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей мальчика, у него повреждены глаз, нос и рот. Взрослые уже обратились в бизнес-центр за записью с камер видеонаблюдения, направленных на место избиения. По данным источника, они также отвели мальчика на медицинскую экспертизу.

Ранее в Новосибирске два подростка жестоко избили третьеклассника во дворе дома на улице Твардовского. Один из подозреваемых, 13-летний подросток, уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сбегал из реабилитационного центра, был замечен в мелком хулиганстве и кражах из магазинов.

