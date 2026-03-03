Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:13

В Сети появились кадры кражи из авто портфеля с 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Сети появились кадры, на которых трое мужчин украли портфель с 10 млн рублей из автомобиля на парковке ТЦ на Каширском шоссе. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что злоумышленники задержаны.

При изучении записей с камер видеонаблюдения оперативники отследили маршрут передвижения мужчин, подозреваемых в совершении преступления, и установили их личности. При силовой поддержке Росгвардии сотрудники полиции задержали их по месту проживания в Московской области, — сказала она.

Ранее сообщалось, что злоумышленники в возрасте от 27 до 47 лет приезжали на стоянку и изучали содержимое внутри машин. В одной из них они заметили портфель, оставленный на сиденье. Подозреваемые разбили стекло и забрали вещи. Внутри находились двое дорогостоящих часов, мобильный телефон и крупная сумма денег — более 10 млн рублей. Злоумышленниками оказались двое жителей Клина и Люберец, а также уроженец Закавказья. Суд уже отправил их под стражу.

