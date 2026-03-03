Зимняя Олимпиада — 2026
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова

Комик Макаров пожелал Щербакову всего хорошего после отмены его концертов

Алексей Щербаков Алексей Щербаков Фото: Социальные сети
Комик и ведущий шоу «Что было дальше?» Илья Макаров выразил надежду на благополучный исход ситуации с отменой концертов его коллеги Алексея Щербакова. Артист отметил, что ситуация его не касается, сообщает Super.

Жизнь продолжается, поэтому я надеюсь, у Леши все будет хорошо. Вот и все, — сказал Макаров.

Ранее сообщалось, что Щербаков прилетел в Алма-Ату вслед за своим коллегой по шоу «Что было дальше?» Нурланом Сабуровым. Встреча в аэропорту сопровождалась национальной музыкой и казахскими угощениями. Комедиант прибыл в Казахстан 7 февраля для участия в премьере фильма «Пейіш 2».

Позже стало известно, что в Москве отменили сольный концерт Щербакова. Выступление планировалось на 2 апреля в концертном зале «Москва». На мероприятие продали практически все билеты, однако позднее анонс исчез с веб-сайта площадки. На официальном интернет-ресурсе Щербакова также отсутствуют какие-либо объявления о предстоящих концертах на территории России. В 2025 году у юмориста состоялось в два раза меньше выступлений по сравнению с 2024 годом.

