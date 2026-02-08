Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 18:38

Щербаков прилетел в Казахстан вслед за Сабуровым

Комик Алексей Щербаков приехал в Казахстан вслед за Нуралом Сабуровым

Алексей Щербаков Алексей Щербаков Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российский комик Алексей Щербаков прилетел в Алма-Ату вслед за своим коллегой по шоу «Что было дальше?» Нурланом Сабуровым. Кадры прибытия в аэропорт были опубликованы журналисткой Ксенией Собчак в ее Telegram-канале.

Встреча в аэропорту сопровождалась национальной музыкой и казахскими угощениями. Комедиант прибыл в Казахстан 7 февраля для участия в премьере фильма «Пейіш 2».

Ранее Сабуров, депортированный из России, анонсировал серию концертов в Азии. В конце февраля он выступит на тайском острове Пхукет, а в апреле даст шоу в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу. Билеты на его выступления продаются по цене до 20 тыс. рублей. На тайский концерт продана лишь половина зала, в основном самые дешевые билеты.

До этого сообщалось, что Сабуров попытался получить вид на жительство в РФ для решения налоговых вопросов, так как задекларировал доход свыше 50 млн рублей в 2024 году. Однако артист провалил обязательный экзамен по истории России. Его супруга, напротив, успешно сдала тест и получила документ.

Нурлан Сабуров
Щербаков
комики
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирак принял более 2,2 тысячи боевиков ИГ из сирийских тюрем
«Гвоздь в крышку гроба»: эксперт оценил покушение на генерала Алексеева
Дроны РФ разнесли подачку Запада ВСУ, «дефицит» танков: что будет дальше
Гладков объявил в Белгороде эвакуацию
Слуцкий назвал покушение на генерала провокацией Киева
Домушник «обменял» сосиски в тесте на золото
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Российский посол высказался о совместном использовании Севморпути с Кореей
В Белом доме разочаровались в лидере венесуэльской оппозиции
В Коми школьники наелись полусырого мяса и отравились
В Киеве придумали, как «сделать прописку» войскам НАТО на Украине
В Госдуме разъяснили механизмы защиты прав дольщиков в 2026 году
Дмитриев сделал неутешительный прогноз по карьере Стармера
Lada бросит вызов быстрым иномаркам: вот что такое Vesta Sport
Посол России в Лондоне высказался о контактах с Залужным
Мирошник объяснил, почему Зеленскому выгоден «могильный» холод в домах
На Украине футболиста прогнали с должности капитана за русский язык
«Разрушили все»: Азаров озвучил один неудобный для Киева факт
Зеленский потребовал у Франции вооружение
Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.