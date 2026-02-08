Щербаков прилетел в Казахстан вслед за Сабуровым Комик Алексей Щербаков приехал в Казахстан вслед за Нуралом Сабуровым

Российский комик Алексей Щербаков прилетел в Алма-Ату вслед за своим коллегой по шоу «Что было дальше?» Нурланом Сабуровым. Кадры прибытия в аэропорт были опубликованы журналисткой Ксенией Собчак в ее Telegram-канале.

Встреча в аэропорту сопровождалась национальной музыкой и казахскими угощениями. Комедиант прибыл в Казахстан 7 февраля для участия в премьере фильма «Пейіш 2».

Ранее Сабуров, депортированный из России, анонсировал серию концертов в Азии. В конце февраля он выступит на тайском острове Пхукет, а в апреле даст шоу в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу. Билеты на его выступления продаются по цене до 20 тыс. рублей. На тайский концерт продана лишь половина зала, в основном самые дешевые билеты.

До этого сообщалось, что Сабуров попытался получить вид на жительство в РФ для решения налоговых вопросов, так как задекларировал доход свыше 50 млн рублей в 2024 году. Однако артист провалил обязательный экзамен по истории России. Его супруга, напротив, успешно сдала тест и получила документ.