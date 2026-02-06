Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 15:47

Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию сроком на 50 лет, не смог получить вид на жительство в стране для решения налоговых проблем, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, артист провалил экзамен по истории России.

Как пишет канал, Сабуров решил получить ВНЖ из-за страха попасть под уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов. В 2024 году он задекларировал доход на сумму свыше 50 млн рублей.

Для получения ВНЖ комик отправился сдавать тест по истории России, но провалил его. При этом его жена Диана Сабурова справилась с экзаменом и получила документ.

Ранее стало известно, что Сабуров владеет в России имуществом на 160 млн рублей. Главный актив — двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» стоимостью 130 млн рублей.

До этого адвокат Вадим Багатурия заявил NEWS.ru, что комик может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну. По его словам, юморист может поручить это дело своим доверенным лицам.

