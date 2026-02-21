Правительство РФ уточнило условия аннулирования ВНЖ для мигрантов Мигрантам в РФ могут начать аннулировать ВНЖ при работе менее 10 месяцев в год

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан в стране. Документ предлагает аннулировать виды на жительство и разрешения на временное проживание для мигрантов, которые работают менее десяти месяцев в году либо получают доход ниже установленного минимума, документ доступен в думской электронной базе.

Законопроектом также предлагается уточнение основания для аннулирования (отказа в выдаче) разрешения на временное проживание (вида на жительство), — указано в сообщении.

Нововведения затронут иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность, включая занятых у физических лиц. Если мигрант не работал или не платил налоги более двух месяцев в отчетном году, он рискует потерять свой статус. При расчете дохода будет учитываться прожиточный минимум на самого иностранца и каждого члена его семьи, находящегося на иждивении.

Кроме того, значительно повышаются требования к высококвалифицированным специалистам: для большинства категорий минимальный порог зарплаты для признания ВКС вырастет до 717 тыс. рублей в месяц, для льготных категорий (медики, педагоги, работники «Сколково») — до 358,5 тыс. Предусмотрена и ежегодная индексация этих сумм исходя из роста среднемесячной зарплаты в стране. Авторы инициативы подчеркивают, что мера направлена против использования льготного статуса ВКС для легализации низкоквалифицированных мигрантов.

Ране сообщалось, что в России могут изменить правила выплаты пособий по временной нетрудоспособности для иностранных граждан. Поправки предусматривают введение для мигрантов с ВНЖ и РВП обязательного шестимесячного страхового стажа, без которого получение больничных станет невозможным.