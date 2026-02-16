В Госдуме предложили изменить требования к больничным мигрантов Депутат Нилов: выдавать больничные мигрантам без страхового стажа нельзя

В России могут изменить правила выплаты пособий по временной нетрудоспособности для иностранных граждан, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он выступил инициатором поправок в законопроект, предусматривающих введение для мигрантов с ВНЖ и РВП обязательного шестимесячного страхового стажа, без которого получение больничных станет невозможным.

По его словам, сейчас иностранцы с разрешением на временное проживание или видом на жительство могут оформить больничный или декретный отпуск фактически на следующий день после трудоустройства, не имея страхового стажа. Это создает неравные условия по сравнению с другими категориями работников.

Предлагается убрать социальную несправедливость и предусмотреть, чтобы <…> право получения больничного предоставлялось только при наличии полугода страхового стажа. Что касается отпуска по уходу за ребенком или по беременности и родам, то в этом случае тоже предлагается обязательное требование — наличие страхового стажа, — сказал Нилов.

Парламентарий напомнил, что аналогичные правила уже действуют для самозанятых и для иностранцев, работающих по патентам. Они могут претендовать на выплаты только спустя полгода уплаты страховых взносов.

Ранее стало известно, что россиянам предоставили возможность закрывать больничные листы дистанционно через мессенджер MAX. При продлении отпуска по состоянию здоровья врач принимает решение о необходимости очного осмотра.