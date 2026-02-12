Россиянам разрешили закрывать больничные листы через MAX

Россиянам предоставили возможность закрывать больничные листы дистанционно через мессенджер MAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ. При продлении отпуска по состоянию здоровья врач принимает решение о необходимости очного осмотра.

Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, <...> и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности, — говорится в документе.

Если у врача возникают сомнения в состоянии здоровья пациента или ему требуется дополнительное обследование, то назначается очный прием. При этом дистанционный формат распространяется не только на случаи заболевания самого пациента, но и на больничные по уходу за больным членом семьи, а также на периоды карантина и при угрозе распространения опасных инфекций.

Нововведение призвано снизить нагрузку на поликлиники и сократить время оформления документов. Ранее закрыть больничный удаленно было нельзя, требовалась личная явка к врачу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал платформу MAX доступной альтернативой другим мессенджерам в России. По его словам, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам, уточнил Песков.