12 февраля 2026 в 14:28

Россиянам разрешили закрывать больничные листы через MAX

Минздрав РФ разрешил закрывать больничные листы через мессенджер MAX

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россиянам предоставили возможность закрывать больничные листы дистанционно через мессенджер MAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минздрава РФ. При продлении отпуска по состоянию здоровья врач принимает решение о необходимости очного осмотра.

Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, <...> и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности, — говорится в документе.

Если у врача возникают сомнения в состоянии здоровья пациента или ему требуется дополнительное обследование, то назначается очный прием. При этом дистанционный формат распространяется не только на случаи заболевания самого пациента, но и на больничные по уходу за больным членом семьи, а также на периоды карантина и при угрозе распространения опасных инфекций.

Нововведение призвано снизить нагрузку на поликлиники и сократить время оформления документов. Ранее закрыть больничный удаленно было нельзя, требовалась личная явка к врачу.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал платформу MAX доступной альтернативой другим мессенджерам в России. По его словам, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам, уточнил Песков.

