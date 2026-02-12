«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram

Платформа MAX — это доступная альтернатива другим мессенджерам в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам, уточнил Песков.

MAX — это доступная альтернатива, развивающийся мессенджер, национальный мессенджер. И эта альтернатива доступна на рынке для граждан, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». При этом технический домен whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me продолжают функционировать.

До этого Таганский суд Москвы вынес решение об административном штрафе в размере 7 млн рублей в отношении компании Telegram Messenger Inc. Причиной стало повторное несоблюдение требований российского законодательства о самоконтроле в интернете.

Песков в свою очередь выразил сожаление по поводу того, что руководство соцсети Telegram не выполняет требования законодательства РФ. По его словам, было бы лучше, если бы все сервисы соблюдали установленные правила.