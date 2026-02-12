Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 13:19

«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram

Песков назвал MAX альтернативой другим мессенджерам в России

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Платформа MAX — это доступная альтернатива другим мессенджерам в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, это отечественная разработка, которая продолжает развиваться. На сегодняшний день MAX доступен всем россиянам, уточнил Песков.

MAX — это доступная альтернатива, развивающийся мессенджер, национальный мессенджер. И эта альтернатива доступна на рынке для граждан, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». При этом технический домен whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me продолжают функционировать.

До этого Таганский суд Москвы вынес решение об административном штрафе в размере 7 млн рублей в отношении компании Telegram Messenger Inc. Причиной стало повторное несоблюдение требований российского законодательства о самоконтроле в интернете.

Песков в свою очередь выразил сожаление по поводу того, что руководство соцсети Telegram не выполняет требования законодательства РФ. По его словам, было бы лучше, если бы все сервисы соблюдали установленные правила.

Дмитрий Песков
Россия
мессенджеры
MAX
