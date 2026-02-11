Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 21:17

Роскомнадзор убрал WhatsApp из национальной системы доменных имен

«Коммерсант»: домен WhatsApp исчез из DNS-сервера Роскомнадзора

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен, передает «Коммерсант». Источники издания подтвердили, что записи были удалены из НСДИ, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете».

При этом технический домен whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me продолжают функционировать. Официальная информация от Роскомнадзора по данному факту пока не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил: жителям региона следует перейти в мессенджер MAX, так как замедление Telegram может повлиять на донесение оперативной информации. Он напомнил, что область находится на границе.

До этого источники, близкие к ситуации, сообщили, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram. После пресс-служба ведомства сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу мессенджера в России введены ограничения. Там отметили, что платформа нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Роскомнадзор
WhatsApp
запреты
мессенджеры
