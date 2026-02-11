Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 09:59

Губернатор призвал россиян перейти на MAX

Гладков попросил белгородцев перейти на MAX

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жителям Белгородской области следует перейти в мессенджер MAX, так как замедление Telegram может повлиять на донесение оперативной информации, заявил на своем канале в российском сервисе губернатор региона Вячеслав Гладков. Он напомнил, что область находится на границе.

Поэтому убедительно хотел вас попросить: для того, чтобы получать информацию, которая касается безопасности лично вашей и ваших близких, нужно, конечно, регистрироваться в мессенджере MAX, — написал губернатор.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram. После пресс-служба ведомства сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу мессенджера в России введены ограничения. Там отметили, что платформа нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу того, что руководство соцсети Telegram не выполняет требования законодательства РФ. По его словам, было бы лучше, если бы все сервисы соблюдали установленные правила.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
мессенджеры
связь
