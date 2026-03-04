Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:31

Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ

Гладков сообщил о ранении трех жителей Белгородской области после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские беспилотники атаковали Белгородский и Грайворонский округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, в результате действий ВСУ ранения получили три местных жителя.

В селе Солохи Белгородского округа два FPV-дрона ударили по сельскохозяйственной технике. Мужчину с осколочными ранениями спины, головы и шеи доставили в Бессоновскую амбулаторию, — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что в Грайвороне дрон ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получили две женщины, находящиеся в салоне. Пострадавших с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жительница региона пострадала в результате детонации дрона ВСУ. По его словам, женщина сама обратилась в больницу, госпитализация ей не потребовалась.

Прежде губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что минувшей ночью ВСУ обстреляли город Энергодар с применением артиллерии. Повреждения получил многоквартирный жилой дом, в котором теперь выбиты стекла. Также сообщалось о пострадавшем.

