А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера

Роскомнадзор начнет замедлять работу мессенджера Telegram в России, утверждает РБК со ссылкой на источники. Правда ли это, комментировал ли РКН информацию о замедлении Telegram?

Будут ли блокировать Telegram в России, что известно 10 февраля

По информации источников, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса уже во вторник, 10 февраля. Еще один инсайдер добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина при этом заявила, что РКН не давал официальных комментариев на эту тему. Однако на информацию уже отреагировала МосБиржа — акции VK выросли на 1,78% на фоне новостей о замедлении Telegram.

Как писал NEWS.ru, второй день подряд пользователи в России сообщают о массовом сбое в Telegram. Россияне жалуются на медленную загрузку медиафайлов, есть проблемы с отправкой сообщений, не загружаются фото и видео. Сервис Downdetector уточнил, что число жалоб российских юзеров на работу Telegram за последние сутки превысило 11 тысяч.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Telegram не полностью выполняет требования законодательства РФ. По его словам, мессенджер взаимодействует с РКН, но делает это «через губу».

«Так дело не пойдет. Если Telegram хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», — сказал Свинцов «Осторожно, новости».

По его словам, компания должна физически присутствовать в России, платить налоги, но «сейчас в бюджете не чувствуются эти деньги».

«Если РКН принял решение отправить им очередной сигнал, то это так, я полностью поддерживаю. Надо мягко заставлять выполнять российское законодательство», — добавил Свинцов.

Он отметил, что, по его личному мнению, техническая и юридическая дискуссия продлится еще полгода — в течение этого времени будет решаться вопрос о полной блокировке мессенджера.

Официальной информации пока нет.

Что ранее говорили о возможной блокировке Telegram

До этого заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что РКН продолжает вводить некоторые ограничения против Telegram.

«Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не проходят аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — пояснил он.

В пресс-службе Роскомнадзора назвали информацию, представленную Шейкиным, «исчерпывающей». 16 января в РКН заявили NEWS.ru, что регулятор в настоящее время не применяет новых ограничительных мер в отношении Telegram.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что Telegram полностью заблокируют по такой же схеме, как видеохостинг YouTube, к сентябрю этого года.

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (в сентябре 2026 года. — NEWS.ru). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (деятельность в РФ запрещена), там осталась примерно половина аудитории», — рассказал депутат.

По его словам, важной платформой, в том числе для бизнеса, станет мессенджер MAX, который сейчас активно развивается. На этом фоне предпринимателям придется «искать выход между струйками», адаптироваться к меняющимся условиям и занимать те ниши, которые позволят сохранить прежний уровень жизни, заключил Делягин.

Позже он уточнил свои слова, отметив, что это лишь его предположение, а не инсайд.

