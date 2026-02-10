Минкульт запустит масштабную проверку фильмов: кого коснется, что запретят

С 1 марта 2026 года Минкульт России запустит проверку фильмов, не имеющих прокатных удостоверений, на предмет возможной дискредитации традиционных ценностей. Что об этом известно, какое кино запретят?

Как Минкульт будет проверять фильмы

Из приказа министерства следует, что заключение о наличии в фильмах материалов, «дискредитирующих российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание», выдадут после поступления обращения о присутствии таковых в кино, опубликованного на аудиовизуальном сервисе или в социальной сети.

Подобные обращения в Минкульт можно направлять в произвольной форме. При этом если обращение не будет содержать прямую ссылку на произведение, то подразделение Минкульта, ответственное за сферу кинематографии, должно будет сообщить заявителю, что жалобу рассмотреть невозможно.

При необходимости ведомство будет запрашивать мнение о картине у научных и образовательных организаций, а также представителей культурного сообщества. Весь процесс проверки для фильмов длительностью менее 420 минут должен занимать не более 20 дней. Если экспертный совет выявит нарушения, Минкульт передаст заключение в Роскомнадзор.

Приказ об утверждении порядка проведения проверки был подписан 29 декабря. На сайте государственных правовых актов он был размещен только вчера, 9 февраля.

Какие фильмы в России запретят за дискредитацию традиционных ценностей

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

Здание Министерства культуры РФ в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Согласно тексту закона, владельцы платформ должны удалять такое кино в течение суток по требованию Роскомнадзора, если Минкульт признал содержание неприемлемым. Аналогичное требование распространяется и на владельцев популярных страниц в соцсетях — если аудитория превышает 500 тысяч пользователей в сутки.

Кроме того, наличие подобных материалов станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Минкульт также получит полномочия по изменению ранее выданных удостоверений — в частности, с целью введения возрастных ограничений или запрета на распространение среди детей.

Как рассказывал один из авторов закона глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский, экспертный совет будет оценивать «художественные произведения, фильмы и сериалы, отечественные и зарубежные».

«У нас есть список запрещенных к распространению. Например, уже как-то разобрались, что в фильме не должно быть пропаганды нетрадиционных отношений», — сообщил Боярский.

Депутат напомнил, что есть 809-й указ президента, в котором четко сказано, что такое традиционные ценности.

«Давайте их перечислим. Это достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений», — сказал парламентарий.

Дискредитирует эти ценности, например, культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, пояснил Боярский.

Читайте также:

Главный краш школьниц, роман с Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко

Суровые методы воспитания: столичный платный детсад вызвал вопросы у СК

Массовый сбой Telegram 10 февраля: причины, началась полная блокировка?