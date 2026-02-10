Суровые методы воспитания: столичный платный детсад вызвал вопросы у СК

Следственный комитет проводит проверку информации о жестоком обращении с детьми в столичном платном детсаду. Что известно, какие суровые методы воспитания применяют к подопечным, как сведения дошли до СК?

Суровые методы воспитания: техника «тяжелого одеяла»

«В социальных сетях сообщается, что в столичном дошкольном учреждении в отношении детей совершаются противоправные действия. По словам некоторых родителей, на теле ребят регулярно появляются синяки и ссадины, также есть информация, что на воспитанников кричат. Руководство учреждения на жалобы не реагирует», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки, добавили в ведомстве.

Об этой ситуации подробно писал Telegram-канал Baza. По сообщению источника, речь идет о детском учреждении в Коммунарке, которое принадлежит известной сети. Чтобы попасть в детский сад, родители платят вступительный взнос 80 тысяч рублей, а далее — по 60 тысяч рублей ежемесячно.

Канал утверждает: вместо особенного отношения дети получают жестокое обращение. Источник со ссылкой на родителей пишет, что малышей фиксируют и силой принуждают ко сну. В качестве доказательной базы приводится видео одного из таких инцидентов: воспитатель наваливается на ребенка всем весом, прижимая его к кровати; мальчик безуспешно пытается сопротивляться.

По словам авторов, родителям заявили в садике, что это особая техника «тяжелого одеяла» — ее применяют к малышам с высокой возбудимостью и сенсорными особенностями восприятия. Якобы это их успокаивает и помогает уснуть, качество сна улучшается, добавил источник.

Однако, утверждает Baza, вопросы к методам воспитания в этом садике возникали у родителей еще до появления видео. Согласно публикации, у некоторых детей регулярно появляются синяки и ссадины, на воспитанников кричат и обсуждают семьи в их присутствии; есть вопросы к питанию. Руководство, пишет источник со ссылкой на родителей, на жалобы не реагирует и указывает на подписанные документы о «неразглашении».

Канал писал, что после появления видео родители готовят коллективное обращение в прокуратуру, собирая доказательную базу в подтверждение грубого обращения с детьми.

Что сказали представители детсада

Источник утверждает, что руководство сети, которой принадлежит детсад, заявило каналу, что впервые слышит об инциденте, и попросило прислать доказательства. Поле просмотра видео, продолжил источник, воспитательницу уволили. Позднее в официальном письме представитель компании отметил, что благодаря камерам «они выявили» инцидент и сообщили об этом матери ребенка.

Также руководство заявило, что воспитательница была нанята с учетом всех мер контроля и даже прошла детектор лжи — проверки не дали усомниться в ее профессионализме, отметил источник. С ней расторгли договор в тот же день, когда появилось видео; некоторые родители до сих пор просят взять ее обратно на работу, передает канал заявление представителя сети.

Что известно о нападении мужчины с ножом на детсад

Помимо этого, 5 февраля в Оренбургской области вооруженный ножом мужчина сломал дверь и ворвался в детский сад. Инцидент произошел в садике № 1 в Бугуруслане.

«Сразу же была активирована тревожная кнопка, но первой на пути преступника встретила воспитатель детского сада — Лия Наильевна Галеева. Женщина удержала нарушителя до приезда экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать трагедии. Благодарю всех за быструю реакцию и взаимопомощь. Ситуация на контроле. Все экстренные службы реагирования сработали слаженно», — сообщил глава города Дмитрий Дьяченко.

Мотивы злоумышленника на момент задержания оставались неизвестны. В управлении образования города отметили, что он вел себя неадекватно.

«Никто не пострадал, жизни и безопасности сотрудников и детей ничего не угрожает. Этого преступника задержали, увели в полицию. Воспитатель — молодец! Лия Наильевна Галеева остановила его, уговаривала его: „Давайте я вас закрою“. Он боялся чего-то», — добавили в ведомстве.

СМИ и Telegram-каналы писали, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

