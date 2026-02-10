Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 11:25

Погода в Москве во вторник, 10 февраля: снова ударит мороз до –25?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве пока еще холодно, однако на этой неделе придет оттепель, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице во вторник, 10 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 10 февраля

По словам Тишковца, с утра 10 февраля в Москве −10,2 градуса, небосвод на 100% прикрыт облаками с нижней кромкой 600 м. Слабый снег. Ветер западный, 1–6 м/с. Атмосферное давление — 743,2 мм рт. ст. Высота снежного покрова — 47 см.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженной фронтальной системой. В Москве и по области ожидается преобладание облачной погоды, местами возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 3–8 м/с. Столбики максимальных термометров покажут −6–9 градусов. Показания барометров немного понизятся и составят 741 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

До этого Тишковец отметил, что на этой неделе холод сменится оттепелью.

«В первой половине недели по ночам будет −10–15 градусов, днем — −5–10, а во второй части семидневки потеплеет в сумерках до −4–9, днем — от 0 до −5, в пятницу — первая в этом году оттепель, до +3 градусов. При этом почти каждый день будет идти снег, в конце недели — мокрый снег с дождем. Сугробы сдуются до 35 см», — предупредил он.

Синоптик добавил, что оттепельная и слякотная погода с осадками сохранится и в субботу.

«Зима начинает постепенно сдавать свои позиции», — отметил он.

Таким образом, морозов до −25 уже не предвидится.

Однако если эта неделя закончится в Москве оттепельной погодой, то следующая, масленичная неделя, будет скорее с зимними характеристиками погоды, рассказал коллега Тишковца Михаил Леус.

«С небольшим снегом, который будет не каждый день. Температура в ночные часы будет в пределах −9–14 градусов, днем — от −3 до −9 градусов, что ниже нормы, но уже не столь значительно: всего лишь на 1–2 градуса», — заявил Леус.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 10 февраля

По данным Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет формировать вытянувшийся с северо-запада на юго-восток теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег. Температура воздуха продолжит повышаться. В городе она составит −4–6 градусов, в Ленинградской области — −4–9. Ветер южный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 11 февраля, в Петербурге местами небольшой снег, ночью — −9–11 градусов, днем — −8–10.

Читайте также:

Массовый сбой Telegram 10 февраля: причины, началась полная блокировка?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 февраля: где сбои в РФ

Землетрясение в Краснодарском крае 10 февраля: разрушения, что известно

новости
Москва
прогнозы погоды
погода
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в метро Москвы
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.