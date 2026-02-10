Погода в Москве во вторник, 10 февраля: снова ударит мороз до –25?

В Москве пока еще холодно, однако на этой неделе придет оттепель, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице во вторник, 10 февраля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 10 февраля

По словам Тишковца, с утра 10 февраля в Москве −10,2 градуса, небосвод на 100% прикрыт облаками с нижней кромкой 600 м. Слабый снег. Ветер западный, 1–6 м/с. Атмосферное давление — 743,2 мм рт. ст. Высота снежного покрова — 47 см.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженной фронтальной системой. В Москве и по области ожидается преобладание облачной погоды, местами возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 3–8 м/с. Столбики максимальных термометров покажут −6–9 градусов. Показания барометров немного понизятся и составят 741 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

До этого Тишковец отметил, что на этой неделе холод сменится оттепелью.

«В первой половине недели по ночам будет −10–15 градусов, днем — −5–10, а во второй части семидневки потеплеет в сумерках до −4–9, днем — от 0 до −5, в пятницу — первая в этом году оттепель, до +3 градусов. При этом почти каждый день будет идти снег, в конце недели — мокрый снег с дождем. Сугробы сдуются до 35 см», — предупредил он.

Синоптик добавил, что оттепельная и слякотная погода с осадками сохранится и в субботу.

«Зима начинает постепенно сдавать свои позиции», — отметил он.

Таким образом, морозов до −25 уже не предвидится.

Однако если эта неделя закончится в Москве оттепельной погодой, то следующая, масленичная неделя, будет скорее с зимними характеристиками погоды, рассказал коллега Тишковца Михаил Леус.

«С небольшим снегом, который будет не каждый день. Температура в ночные часы будет в пределах −9–14 градусов, днем — от −3 до −9 градусов, что ниже нормы, но уже не столь значительно: всего лишь на 1–2 градуса», — заявил Леус.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 10 февраля

По данным Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет формировать вытянувшийся с северо-запада на юго-восток теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег. Температура воздуха продолжит повышаться. В городе она составит −4–6 градусов, в Ленинградской области — −4–9. Ветер южный, 1–6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 11 февраля, в Петербурге местами небольшой снег, ночью — −9–11 градусов, днем — −8–10.

