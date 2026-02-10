Землетрясение в Краснодарском крае 10 февраля: разрушения, что известно

Сильное землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае. Что об этом известно, есть ли информация о жертвах, пострадавших и разрушениях?

Что известно о землетрясении в Краснодарском крае 10 февраля

По данным специалистов Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Эпицентр находился в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что подземные толчки зафиксированы в 30 км от Новороссийска. По его словам, повреждений в результате землетрясения нет.

«В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей — на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT написал, что местные жители почувствовали сильные толчки.

«Местные жители рассказали SHOT, что около 15 минут назад почувствовали сильные толчки. По их словам, „высотные дома раскачивались как игрушки“. Люди выскочили из кроватей, а некоторые выбежали на улицу. В данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет», — сказано в публикации.

Где еще недавно в России были землетрясения

2 февраля в Крыму произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки фиксировались на расстоянии 80 километров от Керчи и в 36 километрах от Щелкино. На данный момент информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

Пользователи Сети, проживающие в Крыму, писали, что ощутили землетрясение.

«В Приморском на четвертом этаже в зале ездили диван и цветочная горка», «В Симферополе на девятом этаже все шаталось — и диван тоже», «В Феодосии дом многоэтажный ходуном ходил», «Я не заметила землетрясения, так как с собакой гуляла, а муж заметил, потому что на диване дома лежал», — сообщили они.

В декабре 2025 года в Крыму произошла серия землетрясений магнитудой около 4,2. Заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач тогда рассказал, что землетрясения являются проявлением фоновой сейсмической активности региона. Он предупредил, что возможны повторные толчки, но они будут слабыми и не приведут к разрушениям.

«Прошедшие землетрясения не представляют угрозы для жителей Севастополя и крымского побережья. Анализ текущей сейсмической обстановки показывает, что в ближайшее время ожидать сильных землетрясений не приходится», — спрогнозировал Вольвач.

