Жители Смоленской области сравнили атаку ВСУ на регион с землетрясением

Жители Смоленской области сравнили ночную атаку украинских беспилотников на завод в Дорогобуже с землетрясением, сообщает Lenta.ru. По информации журналистов, одна из местных жительниц проснулась около 4:45 утра от мощной взрывной волны — по ее словам, ощущения были как при подземных толчках. Вторую серию громких звуков горожане услышали примерно в шесть утра.

Очевидцы рассказали изданию, что в небе над городом барражировали вертолеты и дроны, беспилотники сбивали ракетами, а все выезды из Дорогобуга оказались перекрыты. В школах отменили занятия, в местных магазинах жители раскупили бутилированную воду. Кроме того, журналисты уточнили, что в некоторых квартирах пропало водоснабжение.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что число погибших при ударе украинских войск по заводу минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось до семи. По данным ведомства, не менее 10 человек получили ранения.

Позже глава региона Василий Анохин рассказал, что администрация Смоленской области окажет помощь родственникам погибших и пострадавших. Он выразил соболезнования всем, кого коснулась данная трагедия. Глава региона пообещал сделать «все возможное».