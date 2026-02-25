Развод с Матвеевым, список некрасивых, новые фильмы: как живет Яна Сексте

Актриса Яна Сексте активно снимается в кино и играет в театре. Какие проекты с ее участием выйдут в скором времени, высказывалась ли она о спецоперации?

Чем известна Сексте

Яна Сексте родилась 6 апреля 1980 года в Риге. Окончила Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в картинах «Алмазы на десерт», «Отцы и дети», «Небесный суд», «Чудотворец», «Город», «Пробуждение», «Оффлайн», «Внутри убийцы» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 60 работ.

В 2013 году Сексте стала членом правления благотворительного фонда «Доктор Клоун». Кроме административной деятельности, она занимается реализацией специальных проектов и организует совместные акции «Доктора Клоуна» с другими благотворительными организациями.

Артисты учреждения «Доктор Клоун» фотографируются с детьми в больничном отделении Российской детской клинической больницы Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Однажды Сексте оказалась в списке самых некрасивых артисток России.

«Я радостно побежала в театр и говорю: „Ребята, меня повысили! Раньше я была в топ одной Латвии, а теперь — всей России!“ В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться — большая честь для меня», — вспоминала она в интервью «Каравану историй».

При этом Сексте рассказывала, что в юном возрасте страдала от буллинга из-за своей нестандартной внешности.

«Скажу, что я сама была очень некрасивым ребенком. Хотя это кажется невозможным, потому что все дети прекрасные. Тем не менее я не кокетничаю — на фоне своей сестры-двойняшки я действительно сильно проигрывала. В детстве, когда я смотрела на Инку, думала: вот ведь ходячая реклама счастливого детства! Как куколка… Мне же пришлось столкнуться с тем, что сейчас называют буллингом, а тогда — травлей», — отмечала артистка.

Что известно о личной жизни Сексте

Первым супругом Яны Сексте был заслуженный артист России Максим Матвеев. Однако спустя время на съемках Матвеев ушел к коллеге Елизавете Боярской.

Максим Матвеев и Яна Сексте в сцене спектакля «Сорок первый» в Московском художественном театре им. А. П.Чехова, 2008 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

«Мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но на тот момент Максим был женат. Там была такая непростая история», — вспоминала Боярская в YouTube-шоу «Света вокруг света».

В 2013 году Сексте узаконила отношения с композитором Дмитрием Мариным. Спустя год у супругов родилась дочь Анна.

Чем сейчас занимается Сексте

Яна Сексте продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Ревизор», «Матросская Тишина», «И никого не стало», «Спешите делать добро» и «Нежное сердце».

В 2025 году вышли ленты «Мой сын» и «В списках не значился» с Сексте. В скором времени также можно будет увидеть картины «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Трудно быть богом», «Маяк» и «Буровая» с ее участием.

Свое мнение о проведении спецоперации Сексте не высказывала.

