Ходченкова, воздержание, новые фильмы: как живет актриса Екатерина Вилкова

Актриса Екатерина Вилкова активно снимается в кино. В каких проектах она сейчас задействована, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Вилкова

Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в Нижнем Новгороде. Окончив театральное училище в родном городе, она поступила в Школу-студию МХАТ.

Артистка снималась в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Главный калибр», «Бесы», «Застава Жилина», «Черная молния», «Небо падших», «А зори здесь тихие…», «Одноклассницы», «Шифр», «Мамы чемпионов», «Ряд 19», «Баренцево море», «А сейчас реклама», «Чудо-блюдо», «1993», «Амура», «Мой любимый чемпион» и других.

Всего в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Вилковой

В 2011 году Екатерина Вилкова вышла замуж за коллегу Илью Любимова. В браке родились дочь Павла и сын Петр.

Вилкова рассказывала, что они с Любимовым до свадьбы проверяли отношения воздержанием от интимной близости, так как артист — верующий человек. В свободное время он служит пономарем в церкви и имеет богословское образование.

«Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», — вспоминала Вилкова в интервью Лауре Джугелии.

Екатерина Вилкова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Вилкова говорила о Ходченковой

Екатерина Вилкова дружит со Светланой Ходченковой. Они вместе снимались в ленте «Одноклассницы».

«Просто многие люди, особенно в нашей профессии, набрасывают на себя много наносного: каких-то стереотипов, ложных представлений. Всю эту спесь иногда очень хочется сбить. Поэтому если человек способен посмеяться над собой, то я в такого прямо влюбляюсь. Я иногда могу жестко пошутить над кем-то, но с таким же успехом смеюсь и над собой. Для меня важно, чтобы человек мог трезво оценивать самого себя. Такие люди — искренние, адекватные — вообще крайне редко встречаются», — говорила Вилкова о Ходченковой.

При этом актрисы отмечали, что могли стать соперницами, а не подругами, так как из-за похожего типажа их неоднократно приглашали на одни и те же роли.

Чем сейчас занимается Вилкова

Екатерина Вилкова продолжает творческую деятельность.

В 2025 году вышли ленты «Осторожно, люди!» и «Ритмы мечты» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть картины «Балтийское море» и «Адвокаты» с Вилковой.

