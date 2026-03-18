18 марта 2026 в 11:40

Новый объект культурного наследия появится в Кемеровской области

Каменная церковь в Ильинке получит статус объекта культурного наследия Кузбасса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Кемеровской области появится новый объект культурного наследия — таким статусом наделят каменную церковь в селе Ильинка Новокузнецкого округа, пишет «Сiбдепо». Здание, построенное в период до 1768 года, сейчас используют как склад для комбикорма.

Вокруг каменной церкви расположат специальные охранные зоны. А деятельность на прилегающих к ней территориях строго регламентируют. Эти меры нацелены на сохранение исторического облика и окружения памятника.

Кемеровские власти также утвердили особые требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон. Таким образом они смогут контролировать строительство, реконструкцию и другие изменения. Сейчас идет подготовка необходимых документов для регистрации нового статуса церкви.

Ранее усадьбу благотворителя Ивана Хрущева — объект культурного наследия выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Постройка включает в себя два здания, построенные в XIX веке.

регионы
Кузбасс
церкви
культура
